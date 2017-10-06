Британский подросток признался в попытке взлома компьютера экс-главы ЦРУ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский хакер признался в попытке взломать компьютеры экс-главы ЦРУ Джона Бреннана и других высокопоставленных американских чиновников, сообщает издание Guardian.

По данным газеты, 18-летний Кейн Гэмбл признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, в том числе в "попытке получить несанкционированный доступ" к данным и "несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы".

По данным суда, хакер также попытался совершить кибератаку на компьютер Марка Джулиано, занимавшего пост замдиректора ФБР. Кроме того, целью Гэмбла стали Аврил Хайнс — заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности, и Джон Холдрен — советник Обамы по науке и технологиям.

Приговор по делу будет вынесен 15 декабря.