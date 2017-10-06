В Индии родился мальчик с мозгом наружу

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Индии родился ребенок с редкой патологией — энцефалоцеле, — из-за которой часть его мозга оказалась вне черепной коробки. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время беременности матери мальчика неоднократно делали УЗИ, энцефалоцеле не выявили. Врачи предупредили женщину, что у ребенка большая голова, и пообещали, что при необходимости подберут ему лечение. Однако после родов стало ясно, что помочь мальчику нельзя.

"Это серьезнейшая деформация, и ребенка никак не спасти. Мы бессильны", — заявил доктор Питборон Чокроборти из Института нейробиологии в городе Колката. По его словам, мальчик просто не переживет хирургическое вмешательство.

Родители отказываются верить, что их сына нельзя спасти, и ищут в Индии врачей, которые согласятся лечить ребенка. Им предложили поместить малыша в стационар, чтобы он был под наблюдением медиков, однако пара наотрез отказалась.

Энцефалоцеле — врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки из-за дефекта костной ткани. Аномалия встречается с частотой 1 случай на 10 тысяч новорожденных.