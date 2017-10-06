МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выход США из соглашения по иранскому атому станет глупым шагом, так как это будет очень плохим знаком для международной безопасности и "обнулением" всех достижений собственной американской дипломатии, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Партнеры по "шестерке" не поддержат США

Ранее газета Washington Post сообщила , что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. Эта страна и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

"Это будет действительно глупый и необдуманный шаг, если США на него пойдут", — заявил РИА Новости глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. Он добавил, что даже если США введут против Ирана санкции, "другие участники сделки не последуют примеру Вашингтона".

Новая головная боль для Вашингтона

"Но Тегеран в ответ на это может предпринять какие-то шаги: скажем, сократить количество инспекций МАГАТЭ, объявить, что он не будет соблюдать те или иные пункты этого огромного соглашения, которое было достигнуто по итогам 12 лет тяжелейших переговоров", — сказал эксперт.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев напомнил, что разговоры о выходе США из СВПД по Ирану ведутся еще со времен президентской кампании Дональда Трампа, однако "в практическую плоскость вопрос пока не переходил".

"Конечно, это будет очень плохим знаком для международной безопасности, потому что только-только появилась какая-то предсказуемость в этом вопросе, и сейчас снова по сути Иран загоняется в угол. И в общем-то у Тегерана не остается никакого выбора, кроме как возвращаться к ситуации, которая была до сделки", — сказал эксперт РИА Новости.

Тимофеев добавил, что для США разрыв сделки с Ираном станет и "обнулением всех результатов, которые были получены".

"Важно, что американцы рассматривали сделку как успех своей дипломатии и как успех своей санкционной политики: распространена была точка зрения о том, что, мол, видите, мы ввели санкции против Ирана, долго давили на них, и это помогло усадить их за стол переговоров, добились сделки. А сейчас они собственными руками эту же сделку будут разрушать. Очень нелепая ситуация получается. Это все только сожаление может вызывать", — сказал Тимофеев.

При этом он отметил, что не стоит ожидать перерастания напряженности в военный конфликт, так как для "нанесения какого-то серьезного ущерба Ирану потребуются серьезная мобилизация сил".

"Этих сил у США сейчас не так много. Плюс у Трампа есть проблемы с Северной Кореей, которая пока далека от решения, и он по сути множит для себя таким образом количество проблем, будет теперь две головные боли, и будет понятно, что сразу с двумя такими кризисами будет сложно справиться американцам. Поэтому, скорее всего, пока это все стоит рассматривать как фигуру речи, некую игру в злого следователя: у американцев сейчас просто недостаточно ресурсов, чтобы подкреплять собственные грозные заявления силой", — резюмировал эксперт.