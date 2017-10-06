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Эксперты назвали глупым шагом возможный отказ США от сделки с Ираном

16:5906.10.2017
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© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Выход США из соглашения по иранскому атому станет глупым шагом, так как это будет очень плохим знаком для международной безопасности и "обнулением" всех достижений собственной американской дипломатии, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Эксперт о курсе США в отношении Ирана и КНДР: в команде Трампа – раздрай
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. Эта страна и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Партнеры по "шестерке" не поддержат США

"Это будет действительно глупый и необдуманный шаг, если США на него пойдут", — заявил РИА Новости глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. Он добавил, что даже если США введут против Ирана санкции, "другие участники сделки не последуют примеру Вашингтона".

Митинг, посвященный ядерному соглашению с Ираном перед зданием Белого дома. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Nga
Иран останется в выигрыше при отказе США от ядерной сделки, считает эксперт
"Но Тегеран в ответ на это может предпринять какие-то шаги: скажем, сократить количество инспекций МАГАТЭ, объявить, что он не будет соблюдать те или иные пункты этого огромного соглашения, которое было достигнуто по итогам 12 лет тяжелейших переговоров", — сказал эксперт.

Новая головная боль для Вашингтона

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев напомнил, что разговоры о выходе США из СВПД по Ирану ведутся еще со времен президентской кампании Дональда Трампа, однако "в практическую плоскость вопрос пока не переходил".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Эксперт прокомментировал возможный отказ Трампа от сделки с Ираном
"Конечно, это будет очень плохим знаком для международной безопасности, потому что только-только появилась какая-то предсказуемость в этом вопросе, и сейчас снова по сути Иран загоняется в угол. И в общем-то у Тегерана не остается никакого выбора, кроме как возвращаться к ситуации, которая была до сделки", — сказал эксперт РИА Новости.

Тимофеев добавил, что для США разрыв сделки с Ираном станет и "обнулением всех результатов, которые были получены".

"Важно, что американцы рассматривали сделку как успех своей дипломатии и как успех своей санкционной политики: распространена была точка зрения о том, что, мол, видите, мы ввели санкции против Ирана, долго давили на них, и это помогло усадить их за стол переговоров, добились сделки. А сейчас они собственными руками эту же сделку будут разрушать. Очень нелепая ситуация получается. Это все только сожаление может вызывать", — сказал Тимофеев.

При этом он отметил, что не стоит ожидать перерастания напряженности в военный конфликт, так как для "нанесения какого-то серьезного ущерба Ирану потребуются серьезная мобилизация сил".

"Этих сил у США сейчас не так много. Плюс у Трампа есть проблемы с Северной Кореей, которая пока далека от решения, и он по сути множит для себя таким образом количество проблем, будет теперь две головные боли, и будет понятно, что сразу с двумя такими кризисами будет сложно справиться американцам. Поэтому, скорее всего, пока это все стоит рассматривать как фигуру речи, некую игру в злого следователя: у американцев сейчас просто недостаточно ресурсов, чтобы подкреплять собственные грозные заявления силой", — резюмировал эксперт.

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