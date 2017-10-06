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Первое чтение: Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса

16:4106.10.2017
(обновлено: 16:46 06.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении предложенный Петром Порошенко закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", он же — закон о реинтеграции. За документ проголосовали 233 нардепа. 

Законопроект начали рассматривать еще накануне, но из-за потасовки в Раде его обсуждение пришлось отложить.

В сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде
"Я бы сжег этот парламент": в сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде

Суть закона

Согласно документу, Украина позиционирует Россию как "страну-агрессора", а территории Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными". Он также определяет границы той территории, которой управляет "пророссийская", с точки зрения Киева, администрация.

Закон также предполагает право на использование президентом страны вооруженных сил "для реализации мер по обеспечению суверенитета страны". Фактически это узаконивает военные действия на востоке страны без объявления войны.

Первоначально закон опирался на Минские соглашения, однако в ходе обсуждения пункт о них был изъят. Основные претензии депутатов связаны с тем, что соглашения не имеют юридической силы на территории Украины.

Вместо этого было решено опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Кроме того, Рада продлила действие принятого в 2014 году закона об особом статусе Донбасса. Решение поддержали 229 депутатов. В документе отмечается, что закон вступит в силу только после того, как регион покинут все "незаконные формирования".

Закону еще предстоит пройти второе чтение, которое состоится на следующей парламентской неделе (она начнется 17 октября).

Оппозиция заблокировала трибуну

Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Политик: законопроект о реинтеграции Донбасса – вызов мировому сообществу
Законы рассматривались в Раде еще в четверг вечером, однако из-за действий оппозиции их обсуждение пришлось отложить. Трибуну заблокировали представители партии "Самопомощь" и некоторые внефракционные депутаты. Остальные парламентарии пытались им помешать, что привело к потасовке.

После этого на заседании был объявлен перерыв. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался обвинить оппозицию в том, что она не хочет признать Россию агрессором, но внефракционный депутат Надежда Савченко сломала ему микрофон.

Утром в пятницу в украинском парламенте произошла еще одна потасовка. Депутат Юрий Левченко пытался сорвать голосование и спровоцировал потасовку, которая попала на видео. Кроме того, он бросил в зале заседаний дымовую шашку. "И я считаю, что я поступил правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает", — прокомментировал он ситуацию позже.

Реакция

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что два принятых в Раде закона противоречат друг другу. Кроме того, он заявил о неприемлемости используемых в нем формулировок, имея в виду позиционирование России как "агрессора".

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 5 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина объявила России войну. Пока в проекте

Он добавил, что Москва считает "безальтернативным фундаментом" именно минские договоренности.

Бывший представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Безсмертный отметил, что закон о реинтеграции не соответствует своему названию, потому что никакой реинтеграции не происходит.

Он также выразил уверенность, что принятые Радой законы содержат в себе риски узурпации власти и нарушают конституцию страны, а закон об особом статусе соблюдаться не будет.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что Киев подставляет своих западных партнеров, исключив из закона о реинтеграции пункт про минские договоренности.

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