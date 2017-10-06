Слуцкий назвал отставку Аграмунта верным шагом

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, подав в отставку, совершил верный шаг, чтобы не давать возможности русофобам "оттаптываться на его имени", его карьера не завершена, считает глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В пятницу стало известно, что Аграмунт подал в отставку. В своем личном аккаунте в Twitter он написал, принял это решение ввиду личных причин. ПАСЕ официально подтвердила отставку Аграмунта и сообщила, что исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл.

"Это правильный абсолютно шаг — чтобы не давать возможности записным русофобам и людям, которые ничего общего с радетелями за будущее Европы, оттаптываться на его имени самым жесточайшим образом, как они вероятно запланировали в ходе предстоящей сессии ПАСЕ", — сказал Слуцкий журналистам.

Депутат подчеркнул, что Аграмунт мужественный и сильный человек, который не побоялся поехать в Сирию с представителями Госдумы РФ, а также заявил весь мир, что "российское оборонное ведомство имеет серьезные дипломатические успехи в деле установления режима прекращения боевых действий на территории Сирии и примирения сторон".

"Десятки европейских политиков, поддерживают Педро Аграмунта, но сама Парламентская ассамблея, работе в которой он отдал много лет, заняла позицию русофобов, исповедующих двойные стандарты. Их не устроил не сам факт поездки Аграмунта в Сирию, а его совместный визит с российской делегацией. Уверен, что карьера испанского политика не завершена далеко", — подытожил политик.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.

В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. С июня функции председателя ПАСЕ исполняются 19 вице-президентами организации.