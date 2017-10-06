Слуцкий назвал отставку Аграмунта верным шагом

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, подав в отставку, совершил верный шаг, чтобы не давать возможности русофобам "оттаптываться на его имени", его карьера не завершена, считает глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"Это правильный абсолютно шаг — чтобы не давать возможности записным русофобам и людям, которые ничего общего с радетелями за будущее Европы, оттаптываться на его имени самым жесточайшим образом, как они вероятно запланировали в ходе предстоящей сессии ПАСЕ", — сказал Слуцкий журналистам.
Депутат подчеркнул, что Аграмунт мужественный и сильный человек, который не побоялся поехать в Сирию с представителями Госдумы РФ, а также заявил весь мир, что "российское оборонное ведомство имеет серьезные дипломатические успехи в деле установления режима прекращения боевых действий на территории Сирии и примирения сторон".
Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.
В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. С июня функции председателя ПАСЕ исполняются 19 вице-президентами организации.