Отставка Аграмунта была ожидаема, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Уход главы ПАСЕ Педро Аграмунта со своего поста — ожидаемый ход, считает главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.
Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.
"Весь вопрос сейчас в том, будет ли этот шаг Аграмунта сопровождаться встречными шагами его оппонентов — в частности, будут ли подвижки по серьезному изменению регламента Ассамблеи — или же агрессивно-послушное заднескамеечное депутатское лобби закусит удила и продолжит упражняться в риторике на российскую тему", — отметил он
Представитель Аграмунта ранее рассказал РИА Новости, что тот направил письмо, в котором объясняет причины своего поступка тем, что в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат: он не мог в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель. Он пояснил, что Аграмунт продолжает быть членом Ассамблеи как глава испанской делегации и продолжит бороться в судах в связи с принятыми решениями. Иски рассматриваются в административном трибунале Совета Европы.
Российская сторона с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ — после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва не раз говорила о необходимости ввести в регламент Ассамблеи положения о недопущении исключения национальных делегаций.
На фоне кризиса с Ассамблеей, в конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека СЕ о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.