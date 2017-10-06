Отставка Аграмунта была ожидаема, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Уход главы ПАСЕ Педро Аграмунта со своего поста — ожидаемый ход, считает главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

В пятницу стало известно, что Аграмунт подал в отставку. В своем личном аккаунте в Twitter он написал, принял это решение ввиду личных причин. ПАСЕ официально подтвердила отставку Аграмунта и сообщила, что исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл. В ходе октябрьской сессии ПАСЕ должно было состояться официальное отстранение Аграмунта от должности через голосование. Для проведения процедуры в июне Ассамблея пошла на беспрецедентный шаг, изменив основной документ — регламент. Ранее он не предусматривал возможности отстранения с выборного поста.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.

Комментируя РИА Новости отставку Аграмунта, Берестнев указал, что "это ожидаемый ход". "Для снижения накала кризиса в ПАСЕ одному из "раздражителей" надо было "отойти в сторону", — пояснил он.

"Весь вопрос сейчас в том, будет ли этот шаг Аграмунта сопровождаться встречными шагами его оппонентов — в частности, будут ли подвижки по серьезному изменению регламента Ассамблеи — или же агрессивно-послушное заднескамеечное депутатское лобби закусит удила и продолжит упражняться в риторике на российскую тему", — отметил он

Представитель Аграмунта ранее рассказал РИА Новости, что тот направил письмо, в котором объясняет причины своего поступка тем, что в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат: он не мог в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель. Он пояснил, что Аграмунт продолжает быть членом Ассамблеи как глава испанской делегации и продолжит бороться в судах в связи с принятыми решениями. Иски рассматриваются в административном трибунале Совета Европы.

Берестнев указал, что "следующая сессионная неделя покажет, что дали в этом контексте визит в Страсбург Коновалова и телефонный разговор (главы МИД РФ Сергея) Лаврова с (генсеком Совета Европы Турбьерном) Ягландом".

Российская сторона с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ — после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва не раз говорила о необходимости ввести в регламент Ассамблеи положения о недопущении исключения национальных делегаций.

На фоне кризиса с Ассамблеей, в конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека СЕ о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.