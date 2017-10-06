Условия Киева о статусе Донбасса противоречат "Минску-2", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Условия предоставления особого статуса Донбассу, выдвинутые Киевом, противоречат минским соглашениям и делают невозможным выполнение самого закона, заявила РИА Новости и.о. главы МИД ДНР, представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. В законе указывается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Киев пролонгировал формальное положение об особом статусе, но парламент снова проголосовал, в сущности, за те же самые блокирующие его суть нормы, что и три года назад. Даже не попытавшись согласовать с республиками реальное вступление в силу особого статуса, подтвердив некие предусловия для его действия, которых нет в Комплексе мер, парламентарии расписались в своем нежелании идти по пути восстановления мира в Донбассе", — сказала Никонорова.

По ее мнению, Киев продлил срок действия закона под давлением мирового сообщества, однако выполнить условие, выдвинутое в документе для предоставления Донбассу особого статуса, Киев не может.

"Украина сама же не в состоянии выполнить условие о выведении незаконных вооруженных формирований, поскольку таковыми являются националистические добровольческие батальоны Украины, которые, собственно, и необходимо выводить. В условиях, когда Донбассу действительно крайне необходимо долгосрочное политическое решение, Украина предпочитает заниматься профанациями, не приближаясь ни на шаг к реальным подвижкам", — добавила Никонорова.