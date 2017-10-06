Глава ICAN призвала США и КНДР решать проблемы переговорами

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Угрозы использования ядерного оружия и его тесты неприемлемы, КНДР и США должны путем переговоров решать данную проблему, заявила исполнительный секретарь Международной кампании по отмену ядерного оружия ICAN Беатрис Фин.
По ее словам, не существует правильных рук, в которых может находиться ядерное оружие. И многие в США почувствовали себя некомфортно, когда президент Дональд Трамп был избран, так как он может использовать ядерное оружие. Поэтому "в долгосрочной перспективе решение вопроса лежит в полном запрете ядерного оружия".
"Мы используем средства для укрепления своей кампании, для активизации работы по подключению стран к подписанию и ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", — сказала она.
Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN "за работу для привлечения внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия", в частности, за усилия организации в продвижении Конвенции о полном запрете ядерного оружия, подписанной 122 странами мира в июне 2017 года.
В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации. Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград, согласно завещанию ее основателя, церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме — 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).