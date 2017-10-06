Глава ICAN призвала США и КНДР решать проблемы переговорами

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Угрозы использования ядерного оружия и его тесты неприемлемы, КНДР и США должны путем переговоров решать данную проблему, заявила исполнительный секретарь Международной кампании по отмену ядерного оружия ICAN Беатрис Фин.

"Угроза использования ядерного оружия для разрушения, тесты ядерного оружия — все это полностью неприемлемо и нелегально, согласно новому Договору о запрещении ядерного оружия. КНДР должна отказаться от такого поведения … Дипломатия – это очень эффективный путь, так что мы призываем государства использовать его", — сказала она.

По ее словам, не существует правильных рук, в которых может находиться ядерное оружие. И многие в США почувствовали себя некомфортно, когда президент Дональд Трамп был избран, так как он может использовать ядерное оружие. Поэтому "в долгосрочной перспективе решение вопроса лежит в полном запрете ядерного оружия".

Фин подчеркнула, что ICAN намерена потратить деньги от Нобелевской премии мира на активизацию своей деятельности.

"Мы используем средства для укрепления своей кампании, для активизации работы по подключению стран к подписанию и ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", — сказала она.

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN "за работу для привлечения внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия", в частности, за усилия организации в продвижении Конвенции о полном запрете ядерного оружия, подписанной 122 странами мира в июне 2017 года.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN объединяет свыше 460 неправительственных организаций из более чем 100 стран мира. ICAN была основана в 2007 году, штаб-квартира кампании расположена в Женеве.

В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 — физические лица и 103 — общественные и международные организации. Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград, согласно завещанию ее основателя, церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме — 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).