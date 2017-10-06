Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Исполнительный директор Международной кампании по отмене ядерного оружия ICAN Беатрис Фин назвала шуткой свою запись про президента США Дональда Трампа, опубликованную в Twitter накануне присуждения ICAN Нобелевской премии мира.

"Как-то неудобно получилось. Это была шутка", — сказала она в пятницу на пресс-конференции по случаю присуждения Нобелевской премии мира ICAN.

В среду, 4 октября, Фин написала в Twitter: "Дональд Трамп – идиот". На пресс-конференции ее попросили прокомментировать запись, и Фин пояснила, что написала ее в качестве реакции на очередное заявление Трампа.

Ранее Фин заявляла, что Дональд Трамп угрожает миру ядерной войной и отвергает дипломатические подходы. По ее словам, американский лидер планирует "разработать новые типы ядерных ракет".

Беатрис Фин занимает должность исполнительного директора ICAN с 2014 года. Ранее она представляла Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF) в Международном координационном совете ICAN.

ICAN — объединение, продвигающее идею выполнения Договора о запрещении ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года. Нобелевский комитет 6 октября присудил кампании Нобелевскую премию мира.