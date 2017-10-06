Стало известно, кто временно возглавит ПАСЕ после отставки Аграмунта

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ПАСЕ официально подтвердила отставку Педро Аграмунта, исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл, говорится в заявлении Ассамблеи, поступившем в РИА Новости.

"Педро Аграмунт сегодня объявил о своей отставке с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, предложение о его смещении было запланировано для обсуждения на пленарном заседании в Страсбурге 9 октября, однако дискуссия теперь не состоится.

"После отставки самый старший вице-президент Ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющий обязанности президента", — отмечается в документе. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи.