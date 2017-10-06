Представитель Мадрида в Каталонии извинился за действия полиции

МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло в пятницу извинился за действия полиции во время проведения референдума о независимости, в ходе которого, по последним данным, пострадали почти 900 человек.

"Я, когда увидел эти карды и узнал, что кого-то били или толкали и что один человек все еще находится в больнице, не могу сделать больше, чем сожалеть об этом и извиниться от имени сотрудников (полиции – ред.), которые вмешались (в проведение референдума – ред.)", — заявил Мелло в интервью каталонскому телеканалу TV3.

Тем не менее Мелло заявил об обоснованности действий полиции и отметил, что каталонские власти несут главную ответственность за произошедшее в воскресенье, так как они "вдохновляли людей" на участие в референдуме. Кроме того, представитель испанского правительства в Каталонии отметил, что в некоторых школах избиратели окружили сотрудников правопорядка и не давали им выйти, что и спровоцировало реакцию полиции.

Глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес заявил, что этот жест придает достоинства Энрику Мелло. "Когда кто-то ошибается, важно признать это и извиниться", — сказал он.

Однако Санчес выразил недовольство тем, что извинения не исходили от руководства страны или короля Фелипе VI. Он заявил, что извинения представителя правительства в Каталонии не "решают ущерб", однако жест Мелло "должен цениться", учтивая то, что "грядут дни большой напряженности" в Каталонии.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Парламент Каталонии 9 октября соберется на заседание, на котором планирует "обсудить результаты референдума". Не исключено, что на этом заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости.