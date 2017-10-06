В Госдуме назвали отставку Аграмунта потерей для ПАСЕ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отставка Педро Аграмунта с поста председателя ПАСЕ – потеря для этой организации, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Аграмунт сообщил о своей отставке с поста главы ПАСЕ "ввиду личных причин". Представитель Аграмунта рассказал РИА Новости, что тот направил письмо, где объясняет причины — в первую очередь, это принятие "недемократических мер", которые "лишили смысла его мандат".

"Я никогда не скажу, что Аграмунт был человеком, который отстаивал наши (делегации РФ — ред.) интересы. Он просто отстаивал демократические принципы, которые должны соблюдаться во всех странах. Я думаю, что это потеря для ПАСЕ… Я думаю, Европа потеряла один разумный голос в своем парламенте", — сказал Чепа РИА Новости.

Он подчеркнул, что Аграмунт – последовательный политик, который отстаивал правду.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предполагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. В ходе летней сессии ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи.