В Госдуме назвали отставку Аграмунта потерей для ПАСЕ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отставка Педро Аграмунта с поста председателя ПАСЕ – потеря для этой организации, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Аграмунт сообщил о своей отставке с поста главы ПАСЕ "ввиду личных причин". Представитель Аграмунта рассказал РИА Новости, что тот направил письмо, где объясняет причины — в первую очередь, это принятие "недемократических мер", которые "лишили смысла его мандат".
"Я никогда не скажу, что Аграмунт был человеком, который отстаивал наши (делегации РФ — ред.) интересы. Он просто отстаивал демократические принципы, которые должны соблюдаться во всех странах. Я думаю, что это потеря для ПАСЕ… Я думаю, Европа потеряла один разумный голос в своем парламенте", — сказал Чепа РИА Новости.
Он подчеркнул, что Аграмунт – последовательный политик, который отстаивал правду.