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Косачев считает, что Нобелевскую премию мира заслужили ВКС России

Сюжет:
Нобелевская неделя-2017 (30)
15:3506.10.2017
(обновлено: 15:36 06.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Реальную премию мира заслуживают ВКС РФ за борьбу с терроризмом в Сирии, а не организация с утопичными целями — достижения "ядерного нуля", к тому же ядерное оружие сегодня выполняет роль важнейшей опоры глобального стратегического баланса, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета СФ Константин Косачев.

Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен объявляет лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год. 6 октября 2017
© REUTERS / NTB Scanpix / Heiko Junge
Нобелевскую премию мира получили борцы за ядерное разоружение
Как ранее сообщалось, Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия.

"Реальной премии мира, на мой взгляд, заслуживают российские ВКС, которые внесли решающий вклад в перелом ситуации с противостоянием международному терроризму в Сирии. Это сейчас реальный фронт борьбы за мир, а не романтика прекрасного безъядерного будущего, которого все мы, наверное, тоже хотели бы", — сказал Косачев.

Он полагает, что присуждение Нобелевской премии мира за 2017 год Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN) – это скорее романтический, чем прагматический жест. "Потому что эта структура преследует довольно утопичные цели "ядерного нуля" — полного запрета ядерного оружия в мире. То, что красиво на словах, не всегда разумно на практике", — отметил парламентарий.

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив
© REUTERS / Danish Siddiqui
Глава Нобелевского комитета: нельзя лишить госсоветника Мьянмы премии мира
По словам сенатора, эта задача на сегодня просто неактуальна, даже если мотивы тех, кто ее ставит, вполне понятны. Организации вроде ICAN забегают вперед процесса, добавил он. "Как если бы люди ставили сразу задачу полета к другим звездам, а не развитие околоземных программ. Намного важнее обсуждать реализацию существующих соглашений в этой сфере: СНВ, ДНЯО, ДВЗЯИ, ДПРО и других", — отметил сенатор.

Хотя Договор о запрещении ядерного оружия и был принят в июле этого года, что вменяется в заслугу нынешним нобелевским лауреатам, его не ратифицировало ни одно ядерное государство, что в итоге приводит лишь к обострению противоречий между ядерными и неядерными державами, сказал политик, назвав это довольно бесполезными попытками оказать давление на "ядерный клуб".

Медаль, которую вручают лауреатам нобелевской премии
© AFP 2017 / Scanpix/Gunnar Lier
Лауреаты Нобелевской премии по химии в 2017 году
"Ядерное оружие сегодня выполняет роль важнейшей опоры глобального стратегического баланса, не позволяя отдельным государствам прибегать к ядерному шантажу. Поэтому так необходимо не допустить распространения этого оружия за пределы нынешнего "ядерного клуба", а не пытаться заставить ведущие державы разоружиться", — подчеркнул законодатель.

Сенатор заявил, что в этом смысле "Нобелевскую антипремию" присудил бы США, "которые своими действиями против Ирака в 2003 году и актуальными угрозами в адрес КНДР и Ирана лишь доказывают, что малым государствам просто непременно нужно обладать оружием массового поражения, чтобы защититься от внешней агрессии более сильных держав".

Нобелевская премия
© РИА Новости, Инфографика
Нобелевская премия

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