Косачев считает, что Нобелевскую премию мира заслужили ВКС России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Реальную премию мира заслуживают ВКС РФ за борьбу с терроризмом в Сирии, а не организация с утопичными целями — достижения "ядерного нуля", к тому же ядерное оружие сегодня выполняет роль важнейшей опоры глобального стратегического баланса, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета СФ Константин Косачев.
"Реальной премии мира, на мой взгляд, заслуживают российские ВКС, которые внесли решающий вклад в перелом ситуации с противостоянием международному терроризму в Сирии. Это сейчас реальный фронт борьбы за мир, а не романтика прекрасного безъядерного будущего, которого все мы, наверное, тоже хотели бы", — сказал Косачев.
Он полагает, что присуждение Нобелевской премии мира за 2017 год Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN) – это скорее романтический, чем прагматический жест. "Потому что эта структура преследует довольно утопичные цели "ядерного нуля" — полного запрета ядерного оружия в мире. То, что красиво на словах, не всегда разумно на практике", — отметил парламентарий.
Хотя Договор о запрещении ядерного оружия и был принят в июле этого года, что вменяется в заслугу нынешним нобелевским лауреатам, его не ратифицировало ни одно ядерное государство, что в итоге приводит лишь к обострению противоречий между ядерными и неядерными державами, сказал политик, назвав это довольно бесполезными попытками оказать давление на "ядерный клуб".
Сенатор заявил, что в этом смысле "Нобелевскую антипремию" присудил бы США, "которые своими действиями против Ирака в 2003 году и актуальными угрозами в адрес КНДР и Ирана лишь доказывают, что малым государствам просто непременно нужно обладать оружием массового поражения, чтобы защититься от внешней агрессии более сильных держав".