Экс-премьер Таиланда ищет политического убежища в Европе, сообщили СМИ

БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны в конце августа, готовит документы, чтобы обратиться с просьбой о политическом убежище к правительствам Великобритании, Франции или Германии, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation со ссылкой на источник в команде адвокатов Чинават.
"Мы ждем сейчас полного текста приговора, который суд должен опубликовать в ближайшие дни, чтобы на основании этого текста Йинглак Чинават могла обратиться к правительствам Великобритании, Франции или Германии с просьбой о предоставлении ей политического убежища", — сообщил источник, слова которого цитирует Nation.
Он также заявил газете, что текст приговора является доказательством того, что судебное преследование Чинават, законно избранное правительство которой было свергнуто военными в 2014 году, осуществляется по политическим мотивам.
Он также добавил, что Йинглак хотела бы остаться в Англии, где ее брат, также бывший премьер, Таксин Чинават, имеет собственный дом, говорится в сообщении.