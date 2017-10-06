Экс-премьер Таиланда ищет политического убежища в Европе, сообщили СМИ

БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны в конце августа, готовит документы, чтобы обратиться с просьбой о политическом убежище к правительствам Великобритании, Франции или Германии, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation со ссылкой на источник в команде адвокатов Чинават.

Йинглак Чинават 27 сентября была приговорена верховным судом Таиланда к пяти годам тюрьмы за преступную халатность, проявленную при осуществлении прямых межправительственных сделок по продаже риса. Бывшего премьера осудили за то, что она знала о фиктивной сделке ее министра торговли с подставной компанией из КНР и не предотвратила эту сделку. Сам министр торговли в кабинете Чинават был осужден на 42 года тюрьмы за эту сделку, которая, по мнению суда, принесла значительные убытки государственному бюджету страны.

"Мы ждем сейчас полного текста приговора, который суд должен опубликовать в ближайшие дни, чтобы на основании этого текста Йинглак Чинават могла обратиться к правительствам Великобритании, Франции или Германии с просьбой о предоставлении ей политического убежища", — сообщил источник, слова которого цитирует Nation.

Он также заявил газете, что текст приговора является доказательством того, что судебное преследование Чинават, законно избранное правительство которой было свергнуто военными в 2014 году, осуществляется по политическим мотивам.

Чинават подаст прошение о предоставлении политического убежища в выбранной ею стране, как только приговор будет опубликован и переведен на английский язык, сообщил газете источник.

Он также добавил, что Йинглак хотела бы остаться в Англии, где ее брат, также бывший премьер, Таксин Чинават, имеет собственный дом, говорится в сообщении.