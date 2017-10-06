Косачев объяснил, почему Аграмунт ушел в отставку

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт в письме руководящим органам ассамблеи ссылается на плохую управляемость и кризис, в который погрузилась ПАСЕ, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, автор этого заявления считает невозможным далее исполнять полномочия председателя ПАСЕ. "Аграмунт заявляет о своей отставке, но оставляет за собой руководство испанской делегацией в Ассамблее", — сказал Косачев.
Ранее председатель ПАСЕ подтвердил свою отставку, написав в личном аккаунте Twitter, что "ввиду личных причин решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы".
Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.