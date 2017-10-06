Директор ICAN отвергла критику присуждения кампании Нобелевской премии

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. 6 октября 2017

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Исполнительный секретарь Международной кампании по отмене ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин отвергла критику в отношении присуждения группе Нобелевской премии мира, заявив, что продолжит работу по привлечению государств к подписанию Договора о запрещении ядерного оружия.

"В наши дни невозможно не получить критику. В последние годы мы работали над тем, чтобы заставить страны отказаться от ядерного оружия, чтобы они никогда ни при каких ситуациях не использовали его, не имели и не разрабатывали его. И мы достигли этого этим летом. И нам теперь надо, чтобы больше стран подписали и ратифицировали его", — сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости о критике в отношении вклада ICAN в запрещение ядерного оружия.

По ее словам, кампания продолжит работу, чтобы все страны подписали этот Договор, а до тех пор он влиял бы на их политику в области ядерного оружия.

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что Международная кампания ICAN, получившая Нобелевскую премию мира, не внесла реального вклада в процесс ядерного разоружения.

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN "за работу для привлечения внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия", в частности за усилия организации в продвижении Конвенции о полном запрете ядерного оружия, подписанной 122 странами мира в июне 2017 года.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN объединяет свыше 460 неправительственных организаций из более чем 100 стран мира. ICAN была основана в 2007 году, штаб-квартира кампании расположена в Женеве.