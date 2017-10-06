В ЛНР заявили, что силовики наращивают силы в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

"Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств украинских силовиков вблизи линии боевого соприкосновения, что наглядно показывает о неготовности киевских властей решить конфликт на Донбассе мирным путем", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его словам, в течение последних нескольких суток разведка зафиксировала, в том числе в районе подконтрольной силовикам Петровки, прибытие пяти грузовых автомобилей с материальным обеспечением, а в район Крымского и Троицкого — по три автомобиля. Филиппоненко заявил, что "в зону ответственности десятой бригады ВСУ к линии соприкосновения прибыло до двух взводов личного состава, а в зону ответственности 53 бригады – до одного взвода".