Правительство Испании приняло закон, облегчающий уход компаний из Каталонии

МАДРИД, 6 окт — РИА Новости. Совет министров Испании на заседании в пятницу принял закон, который облегчает перенос юридического адреса из Каталонии в другие испанские регионы, заявил на пресс-конференции министр экономики страны Луис де Гиндос.
"Мы призываем (главу женералитета Карлеса) Пучдемона вернуться в русло закона", — заявил официальный представитель правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго. После этого, по его словам, может быть начат диалог.
Это решение может облегчить смену юридического адреса одного из крупнейших банков Испании CaixaBank, собрание акционеров которого запланировано на пятницу. Новым местом прописки может стать Пальма-де-Майорка.
Ранее о планах переноса штаб-квартиры из Барселоны в Мадрид объявили биофармацевтическая компания Oryzon и телекоммуникационная компания Eurona.