Россия сожалеет о решении Греции выдать Винника США

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Москва сожалеет, что Греция решила выдать США гражданина РФ Александра Винника, считает этот вердикт несправедливым и нарушающим международное право, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В среду суд в Греции постановил удовлетворить запрос США о выдаче россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов.

"В Москве с сожалением восприняли решение совета апелляционного суда города Салоники (Греция) об удовлетворении американского запроса на выдачу Александра Винника в США. Считаем такой вердикт несправедливым, нарушающим основные положения международного права", — говорится в комментарии.

В МИД РФ отметили, что греческим властям был передан запрос Генпрокуратуры РФ на экстрадицию Винника в Россию. "Согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку Винник является гражданином Российской Федерации. Такой вердикт вызывает тем большее удивление в контексте существующей между Россией и Грецией дружественной атмосферы взаимоотношений", — сообщили в ведомстве.

В Москве исходят из того, что "указанное судебное решение не является окончательным". "Предстоит его обжалование адвокатами Винника в Ареопаге (Верховном Суде) Греции. После этого судебный вердикт должен быть представлен на утверждение Министру юстиции Греческой Республики. Надеемся, что компетентные греческие власти примут во внимание запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации, аргументацию российской стороны и будут действовать в строгом соответствии с международными правовыми нормами", — сообщили в МИД РФ.