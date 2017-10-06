Силовики 65 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.
По его словам, огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) увеличилось на 15, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась на треть", — добавил Филиппоненко.
Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР соблюдают минские договоренности.