Силовики 65 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (71)

ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 65 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики был выпущен 291 боеприпас", — сказал Филиппоненко.

По его словам, огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) увеличилось на 15, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась на треть", — добавил Филиппоненко.

Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР соблюдают минские договоренности.