"Я бы сжег этот парламент": в сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В интернете появилось видео с дымовой шашкой, которую украинский депутат Юрий Левченко бросил в зале заседаний Верховной рады.

На кадрах видно, как над трибуной поднимается черный дым, а затем замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Тетерук выносит пиротехническое средство из зала.

Депутат Рады Владимир Арьев сообщил, что шашку бросил его коллега из фракции "Самопомощь" Семен Семенченко. Однако ответственность за инцидент взял на себя другой парламентарий, Юрий Левченко.

"И я считаю, что я поступил правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает", — заявил нардеп. По его словам, таким образом он протестовал против принятия закона о реинтеграции Донбасса.

Верховная рада ранее днем приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом одобрила документ о продлении на год действия закона об особом статусе неподконтрольных Киеву регионов.

Принятие документа сопровождалось скандалами. При его рассмотрении в профильном комитете украинского парламента между депутатами Надеждой Савченко и Юрием Березой возникла перепалка. В четверг во время обсуждения проекта в Раде парламентарии заблокировали трибуну и устроили потасовку. В пятницу в зале заседаний вновь произошла драка.