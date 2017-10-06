"Я бы сжег этот парламент": в сети появилось видео с дымовой шашкой в Раде

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В интернете появилось видео с дымовой шашкой, которую украинский депутат Юрий Левченко бросил в зале заседаний Верховной рады.
Депутат Рады Владимир Арьев сообщил, что шашку бросил его коллега из фракции "Самопомощь" Семен Семенченко. Однако ответственность за инцидент взял на себя другой парламентарий, Юрий Левченко.
"И я считаю, что я поступил правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает", — заявил нардеп. По его словам, таким образом он протестовал против принятия закона о реинтеграции Донбасса.
Принятие документа сопровождалось скандалами. При его рассмотрении в профильном комитете украинского парламента между депутатами Надеждой Савченко и Юрием Березой возникла перепалка. В четверг во время обсуждения проекта в Раде парламентарии заблокировали трибуну и устроили потасовку. В пятницу в зале заседаний вновь произошла драка.