Премьер Турции посетит Ирак в связи с референдумом в Курдистане

АНКАРА, 6 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении посетить Ирак в связи с прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости.
Он добавил, что помимо прекращения авиасообщения с Северным Ираком, Анкара планирует ввести и другие санкции в связи с референдумом.
"Мы остановили полеты. Постепенно будут вводиться и другие санкции. Это вопрос национальной безопасности. Наши военные находятся в военном лагере в Башике для обучения для борьбы с ИГ. Думаю, что между нами не возникнут проблемы из-за лагеря в Башике. В рамках визита может быть обсуждено всеобъемлющее экономическое и военное сотрудническое между нашими странами", — сказал турецкий премьер.
Ранее Турция объявила о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном и прекращении трансляции в стране ряда телеканалов автономии. ВС Турции и Ирака в течение двух последних недель проводят совместные учения в районе турецко-иракской границы.