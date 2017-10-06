Премьер Турции посетит Ирак в связи с референдумом в Курдистане

АНКАРА, 6 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении посетить Ирак в связи с прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости.

"От (премьера Ирака Хайдера) аль-Абади пришло такое приглашение. Сейчас мы с коллегами прорабатываем повестку дня и даты возможного визита. Это важный визит, поэтому нужно хорошо подготовиться. Сейчас в регионе напряженность, в Северном Ираке прошел незаконный референдум, нужно обсудить его", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Он добавил, что помимо прекращения авиасообщения с Северным Ираком, Анкара планирует ввести и другие санкции в связи с референдумом.

"Мы остановили полеты. Постепенно будут вводиться и другие санкции. Это вопрос национальной безопасности. Наши военные находятся в военном лагере в Башике для обучения для борьбы с ИГ. Думаю, что между нами не возникнут проблемы из-за лагеря в Башике. В рамках визита может быть обсуждено всеобъемлющее экономическое и военное сотрудническое между нашими странами", — сказал турецкий премьер.

Ранее в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

Ранее Турция объявила о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном и прекращении трансляции в стране ряда телеканалов автономии. ВС Турции и Ирака в течение двух последних недель проводят совместные учения в районе турецко-иракской границы.