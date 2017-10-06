Мэй заявила, что не собирается в отставку

ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила журналистам, что, вопреки всем слухам, в отставку не собирается, и пользуется поддержкой министров.

В пятницу бывший председатель Консервативной партии Великобритании Грант Шэппс объявил, что подготовил список из трех десятков имен парламентариев, в том числе пяти бывших министров, призывающих премьер-министра уйти в отставку. Он также сообщил, что некоторые члены кабмина поддерживают его инициативу.

"Стране нужно спокойное лидерство, и именно его я осуществляю при поддержке своего кабинета министров", — сказала Мэй журналистам по прибытии в свой избирательный округ Мэйденхед (графство Беркшир).

Источник в Консервативной партии накануне сообщал РИА Новости, что окружение Мэй в ближайшее время может вынудить ее уйти в отставку. По его данным, это связано с целым рядом причин, в том числе с утратой партией абсолютного большинства в парламенте после инициированных Мэй выборов и с буксующими переговорами по Brexit.

Последней каплей для многих, по словам источника, стало выступление Мэй на съезде Консервативной партии в минувшую среду. Речь сначала была прервана пранкером, который пытался как бы от лица главы МИД Бориса Джонсона вручить Мэй анкету P45, заполняемую при увольнении. Затем у Мэй стал садиться голос, и приступы кашля едва позволили ей завершить выступление. Как отмечал источник, очевидная слабость премьера стала причиной появления нескольких противоборствующих групп.

Среди возможных кандидатов на премьерский пост политологи называют министра по Brexit Дэвида Дэвиса, главу МИД Бориса Джонсона, главу МВД Амбер Радд, главу международного комитета Тома Тугендхата, главу министерства международного развития Прити Пател и лидера палаты общин Андреу Лидсом.

В последнее время британские политики нередко поступают вопреки собственным заявлениям. Так, ранее бывший глава правительства Дэвид Кэмерон много раз говорил, что останется на посту независимо от итогов референдума по Brexit, однако это не помешало ему на следующий после плебисцита день объявить о скорой отставке. Сама Мэй многократно говорила, что не будет проводить досрочных всеобщих выборов, что не помешало ей провести их в июне.