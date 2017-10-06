Глава украинской делегации в ПАСЕ заявил, что Аграмунт подал в отставку

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в пятницу заявил, что председатель Ассамблеи Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.

"Президент ПАСЕ Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к (президенту Башару) Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку. Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья", — написал Арьев на своей странице в Facebook.

Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию. Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту, но регламент организации не предполагает механизмов отставки с выборных должностей. Тогда уставной орган ПАСЕ — Бюро запретило Аграмунту делать заявления и участвовать в поездках от лица Ассамблеи. В ходе летней сессии ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи.