Хантсман сожалеет о решении России сократить американский дипкорпус

ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Новый посол США в Москве Джон Хантсман сожалеет о решении РФ сократить число сотрудников американских дипмиссий в России.

"Это действительно печально, что Россия приняла такое решение — существенно сократить наше дипломатическое присутствие в России. Мы все знаем, что мир переживает трудные времена, вероятно, самый трудный период в отношениях со времен холодной войны", — заявил он в эфире утреннего шоу на телеканале Fox News.

"Мы сражались рука об руку в войнах, мы были на одной стороне по различным вопросам, но сегодня наши двусторонние отношения достигли низшей точки за все время… Чем-то это напоминает 1986 год, но мы преодолевали подобные времена", — добавил он.

По словам Хантсмана, самым большим вызовом для него на посту посла в РФ станет возможность продемонстрировать то, что "мы можем достигать результатов в этих отношениях и делать их лучше как для американского, так и для российского народов". "Последнее, о чем бы я хотел сказать президенту или госсекретарю спустя месяцы (службы в РФ), что мы старались, но у нас не получилось", — сказал Хантсман.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.