Глава Каталонии прокомментировал возможное выступление в парламенте

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон может выступить перед парламентом автономного сообщества не 9 октября, как планировалось раньше, а 10 октября.

В обращении Пучдемона к президиуму парламента говорится, что он просит слова перед пленумом "в следующий вторник, 10 октября, во второй половине дня для того, чтобы проинформировать о нынешней политической ситуации".

Главы фракций и президиум парламента должны позже в пятницу определить дату и время выступления Пучдемона.

В четверг Конституционный суд Испании заморозил проведение заседания парламента Каталонии 9 октября, на котором, как утверждают депутаты от радикальной левой партии "Кандидатура народного единства", может быть в одностороннем порядке провозглашена независимость автономного сообщества. Одна из самых ярых сторонниц независимости Каталонии, спикер каталонского парламента Карме Форкадель заявила, что не знает, будет ли этот вопрос включен в повестку дня.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".