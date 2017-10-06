Король Саудовской Аравии назвал переговоры с Путиным плодотворными

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 октября 2017

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 октября 2017

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал прошедшие в четверг переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным плодотворными и выразил готовность развивать отношения между странами.

"Мы полны решимости идти вперед в развитии отношений, чтобы они выходили на более широкие просторы", — сказал он на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Он также дал оценку переговоров с российским лидером. "В этих рамках хотел бы отметить плодотворные переговоры с президентом Путиным вчера", — заявил он.

"Мы также говорили о том, что необходимо положить конец страданиям палестинского народа и добиваться справедливого всеобъемлющего (урегулирования) палестинской проблемы. Говорили также о необходимости достижения мира и стабильности в ближневосточном регионе. Но для этого потребуется, чтобы Иран прекратил свою политику, придерживался добрососедства и уважал международную законность", — отметил король.