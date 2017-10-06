Король Саудовской Аравии назвал переговоры с Путиным плодотворными

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал прошедшие в четверг переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным плодотворными и выразил готовность развивать отношения между странами.
Он также дал оценку переговоров с российским лидером. "В этих рамках хотел бы отметить плодотворные переговоры с президентом Путиным вчера", — заявил он.
"Мы также говорили о том, что необходимо положить конец страданиям палестинского народа и добиваться справедливого всеобъемлющего (урегулирования) палестинской проблемы. Говорили также о необходимости достижения мира и стабильности в ближневосточном регионе. Но для этого потребуется, чтобы Иран прекратил свою политику, придерживался добрососедства и уважал международную законность", — отметил король.