В ЛНР продление закона о Донбассе назвали имитацией выполнения "Минска-2"

ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Продление Киевом действия закона о статусе Донбасса — это только имитация выполнения минских соглашений, поскольку документ не применяется, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Украине Родион Мирошник.

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) лишь стремится сохранить имитацию выполнения минских соглашений и выполнить окрик Запада, высказавшего пожелание, что закон "об особом статусе" должен быть продлен", — заявил Мирошник РИА Новости.

По его словам, закон "ни дня не действовал, также он не будет действовать и дальше".