Эксперт прокомментировал возможный отказ Трампа от сделки с Ираном

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о возможном аннулировании ядерной сделки с Ираном является компенсацией за невыполненное обещание нанести удар по КНДР, считает ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН кандидат исторических наук Алексей Фененко.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном.

"Сейчас у Трампа очень сложная ситуация. Он много раз обещал бомбить Северную Корею, но опасается это сделать. Получается, что Трамп отступил. Получилось так, что Северная Корея выглядит в этом кризисе победившей стороной, поэтому Трампу нужна срочно какая-то компенсация", — заявил Фененко РИА Новости.

В целом, эксперт не исключает, что "администрация Трампа может пойти на резкие шаги просто для демонстрации силы", однако для аннулирования сделки есть два препятствия.

"Первое, Иран пока не дает повода для того, чтобы это сделать, Иран пока еще не сделал ни одного резкого телодвижения для того, чтобы у США были четкие основания аннулировать эту сделку. А во-вторых, такая сделка была ведь во многом более выгодна объективно самим США, чем Ирану", — считает Фененко.

При отказе Трампа от сделки, по словам эксперта, "ситуация вокруг Ирана вернется назад в 2007 год, опять начнется бесконечный процесс переговорного марафона, как вынудить Иран ограничить обогащение урана".

При этом Фененко полагает, что это будет не личное решение американского президента.

"Я думаю, что в администрации Трампа есть сторонники жесткой линии — что не нужно никак договариваться с Ираном, надо вести дело к жесткому давлению. Правда, у них нет никакого запасного плана на случай, если Иран не пойдет на уступки", — заключил собеседник агентства.

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что окончательное решение президента США Дональда Трампа будет взвешенным. По словам главы МИД, в Москве слышат сигналы из Белого дома по вопросу ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем Россия подчеркивает важность сохранения достигнутых договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.