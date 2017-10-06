Facebook убрал Россию из доклада о влиянии на выборы в США, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания Facebook исключила упоминание о России из апрельского публичного доклада об использовании онлайн-платформы для оказания влияния на президентские выборы в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По информации издания, составление этого доклада вызвало внутренние споры о том, какое количество информации о предполагаемых попытках России использовать социальную сеть для влияния на общественное мнение американцев в ходе предвыборной кампании 2016 года можно включить в доклад. Сообщается, что некоторые сотрудники Facebook призывали не упоминать Россию, потому что предположения об участии Москвы были слишком гипотетическими.

Таким образом, газета отмечает, что 13-страничный доклад, опубликованный 27 апреля, был сокращен на несколько страниц, и оттуда полностью убрали упоминание о России.

"Во время, когда мы опубликовали доклад, мы не могли точно знать, кто стоял за деятельностью, которую мы описали, и мы не считали нужным возлагать окончательную ответственность", — приводит газета слова представителя Facebook.

В апреле социальная сеть Facebook сообщила в докладе о новых мерах по противодействию так называемым "информационным операциям", которые, по мнению руководства, выходят далеко за рамки феномена фейковых новостей. Дирекция признала, что Facebook является "полем битвы" для властей ряда стран, которые пытаются манипулировать общественным мнением жителей других государств. В 13-страничном отчете изложены примеры того, как государства, а также частные и иные организации распространяют ложную информацию посредством соцсетей.

Впоследствии Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Также отмечалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.