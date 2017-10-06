ICAN считает премию мира наградой за Договор о запрещении ядерного оружия

ЖЕНЕВА, 6 окт — РИА Новости. Международная кампания по отмене ядерного оружия ICAN считает Нобелевскую премию мира признанием своих заслуг по продвижению реализации Договора о запрещении ядерного оружия, говорится в заявлении кампании, распространённом в пятницу.
Кампания также заявила, что продолжит активно стремиться к вступлению в силу и реализации Договора о запрещении ядерного оружия. "Пока не поздно, мы должны вступить на этот путь", — отмечается в заявлении.
"Этот приз — награда за неустанную деятельность миллионов активистов и заинтересованных граждан, которые с момента наступления атомного века протестовали против ядерного оружия, настаивая на том, что оно не может служить законной цели и должно навсегда исчезнуть с лица нашей планеты", — отмечает компания.
Международная кампания по запрещению ядерного оружия является объединением гражданского общества для продвижения идеи выполнения Договора о запрещении ядерного оружия, принятого 7 июля 2017 года. Нобелевский комитет 6 октября присудил Кампании Нобелевскую премию мира.