В ДНР рассказали, зачем Киев устраивает провокации в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Целью провокаций украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе является легализация и увеличение поставок летального вооружения образца НАТО, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов при этом сообщил, что "американское летальное оружие уже на Украине": у американской компании AirTronic USA приобретено 100 ручных гранатометов, до этого Нацгвардия Украины купила партию снайперских винтовок.

"Главной целью провокаций, устраиваемых киевским руководством, является легализация и увеличение поставок летального вооружения западными странами. При этом важна именно легализация! Потому что стрелковое оружие образца НАТО уже давно на вооружении многих подразделений ВСУ", — сказал Басурин.

Он отметил, что в течение минувшей недели на один из полигонов ВСУ прибыли более 200 иностранных инструкторов.

"Помимо снабжения националистических батальонов вооружением образца НАТО, западные "доброжелатели" занимаются подготовкой боевиков ВСУ для участия в братоубийственной войне на Донбассе. Только на этой неделе на Яворовский полигон прибыло более 200 американских инструкторов и литовских военных инструкторов из батальона "Драгун" для участия в так называемой военно-учебной операции на территории Украины", — сказал он.