В ДНР заявили, что силовики стягивают в Донбасс артиллерию и танки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (69)

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила вблизи линии соприкосновения в Донбассе 20 единиц крупнокалиберных артиллерийских установок и танков украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Командование ВСУ продолжает перемещение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. Зафиксировано танков – девять единиц, 100-миллиметровых противотанковых пушек "Рапира" — четыре единицы, 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" — семь единиц", — сказал он.