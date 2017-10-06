Силовики выпустили более 130 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 130 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник 278 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 980 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра. Огневому воздействию со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подверглись районы 25 населённых пунктов республики", — сказал он.

При этом, по словам Басурина, за минувшие сутки силовики выпустили по территории ДНР более 130 мин и снарядов.