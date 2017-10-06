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Песков: формулировка законопроекта о реинтеграции Донбасса неприемлема

Сюжет:
Закон о реинтеграции Донбасса (41)
13:1806.10.2017
(обновлено: 13:26 06.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Формулировка украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса ни де-юре, ни де-факто неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Житель ДНР с флагом
© РИА Новости / Дэн Леви
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Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

"Этот закон – он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, — он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о двух законопроектах по Донбассу, которые были внесены в Раду.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобные формулировки для России неприемлемы, кроме того – законопроекты содержат юридические противоречия.

"Чисто с юридической точки зрения – безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу Минских договоренностей. Ибо, такой дефиниции в Минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих Минских договоренностей", — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что президент Украины Петр Порошенко также поставил свою подпись под этим документом, чем обозначил свое согласие на выполнение утвержденных договоренностей.

"Такое юридическое противоречие – оно имеет место. И мы это констатируем", — добавил Песков.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Он еще раз напомнил, что закон носит декларативный характер. Кроме того, по его словам, второй рассматриваемый законопроект является более важным.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", — сказал Песков, отметив, что РФ сохраняет свою приверженность Минским договоренностям, "по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".

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