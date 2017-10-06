Песков: формулировка законопроекта о реинтеграции Донбасса неприемлема

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Формулировка украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса ни де-юре, ни де-факто неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

"Этот закон – он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, — он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о двух законопроектах по Донбассу, которые были внесены в Раду.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобные формулировки для России неприемлемы, кроме того – законопроекты содержат юридические противоречия.

"Чисто с юридической точки зрения – безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлема. Она неприемлема. Но и с юридической точки зрения, конечно, это противоречит и букве, и духу Минских договоренностей. Ибо, такой дефиниции в Минских договоренностях нет. И российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих Минских договоренностей", — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что президент Украины Петр Порошенко также поставил свою подпись под этим документом, чем обозначил свое согласие на выполнение утвержденных договоренностей.

"Такое юридическое противоречие – оно имеет место. И мы это констатируем", — добавил Песков.

Он еще раз напомнил, что закон носит декларативный характер. Кроме того, по его словам, второй рассматриваемый законопроект является более важным.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", — сказал Песков, отметив, что РФ сохраняет свою приверженность Минским договоренностям, "по-прежнему считает их безальтернативным фундаментом, на основе которого можно, по крайней мере, дальше пытаться выходить хоть на какие-то наметки урегулирования".