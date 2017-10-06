Косачев: США провоцируют Иран на срыв договоренностей по ядерной сделке

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отказываясь от поддержки ядерного соглашения с Ираном, Вашингтон провоцирует Тегеран на отказ от своих обязательств; при этом США становятся намного большей проблемой для мира, новый кризис может быть острее северокорейского, заявил в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Сигналы о том, что Трамп может заявить об отказе от поддержки ядерного соглашения с Ираном с последующим возобновлением санкций, лишь подтверждают, что сами США сейчас становятся намного большей проблемой для мира, чем те, которые они якобы пытаются решать (северокорейская, иранская, сирийская, украинская)", — написал сенатор в Facebook.
По его словам, речь идет не о какой-то двусторонней сделке между США и Ираном, а о "выстраданном и без преувеличения филигранном многостороннем соглашении, предусматривающем подробный план действий на 10-15 лет и закрепленном резолюцией Совбеза ООН". Поэтому это атака не на Иран, а на одно из самых больших достижений международного сообщества последних лет, уверен парламентарий.
"Именно поэтому американскому лидеру приходится в обоснование своих подрывных действий пускаться в рассуждения о том, что, мол, Тегеран "не соблюдает дух" договора – очевидно, что по выполнению "буквы" соглашения у него претензий нет, и в июле сам Трамп признавал этот факт", — напомнил Косачев.
"Та легкость, с которой Трамп выдвигает столь серьезные претензии без малейших доказательств и увязывает судьбу важнейшего международного договора в сфере безопасности с собственными эмоциональными оценками в адрес Ирана, не может не вызывать серьезного беспокойств у всех, кто в 2015 году облегченно вздохнул, когда удалось найти формулу решения иранской проблемы", — заключил глава комитета.