Косачев: США провоцируют Иран на срыв договоренностей по ядерной сделке

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отказываясь от поддержки ядерного соглашения с Ираном, Вашингтон провоцирует Тегеран на отказ от своих обязательств; при этом США становятся намного большей проблемой для мира, новый кризис может быть острее северокорейского, заявил в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. Эта страна и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

"Сигналы о том, что Трамп может заявить об отказе от поддержки ядерного соглашения с Ираном с последующим возобновлением санкций, лишь подтверждают, что сами США сейчас становятся намного большей проблемой для мира, чем те, которые они якобы пытаются решать (северокорейская, иранская, сирийская, украинская)", — написал сенатор в Facebook.

Вашингтон, спровоцировав Иран на отказ от выполнения обязательств, может объявить именно Тегеран виновным в срыве договоренностей, считает парламентарий. "Нечистоплотная, мягко скажем, тактика, которая, однако, может сработать. Поэтому союзникам США в Европе и на Ближнем Востоке явно пора возвысить свой голос, пока мир на ровном месте не получил еще один кризис похлеще северокорейского", — отметил Косачев.

По его словам, речь идет не о какой-то двусторонней сделке между США и Ираном, а о "выстраданном и без преувеличения филигранном многостороннем соглашении, предусматривающем подробный план действий на 10-15 лет и закрепленном резолюцией Совбеза ООН". Поэтому это атака не на Иран, а на одно из самых больших достижений международного сообщества последних лет, уверен парламентарий.

Он добавил, что иранская сторона вполне справедливо заявляет: при заключении была договоренность, что единственной структурой, ответственной за проверку выполнения соглашения, будет МАГАТЭ, и оно многократно и исчерпывающим образом подтверждало, что Иран свои обязательства выполняет.

"Именно поэтому американскому лидеру приходится в обоснование своих подрывных действий пускаться в рассуждения о том, что, мол, Тегеран "не соблюдает дух" договора – очевидно, что по выполнению "буквы" соглашения у него претензий нет, и в июле сам Трамп признавал этот факт", — напомнил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что вместо перечисления фактов, имеющих прямое отношение к соглашению, президент США обвиняет Иран в поддержке террористов, в распространении насилия, кровопролития и хаоса по Ближнему Востоку и даже в "продолжающейся агрессии".

"Та легкость, с которой Трамп выдвигает столь серьезные претензии без малейших доказательств и увязывает судьбу важнейшего международного договора в сфере безопасности с собственными эмоциональными оценками в адрес Ирана, не может не вызывать серьезного беспокойств у всех, кто в 2015 году облегченно вздохнул, когда удалось найти формулу решения иранской проблемы", — заключил глава комитета.