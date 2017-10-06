В Минфине Молдавии проходят обыски по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Обыски проходят в министерстве финансов Молдавии по делу, связанному с коррупцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

"В министерстве финансов проходят обыски. Операция началась рано утром. Касается дела о коррупции, по которому проходят несколько человек. Больше деталей будет после того, как операция завершится", — сказала Старински.

В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по делам о коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий, а также мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.