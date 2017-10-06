Названы лучшие бары мира в 2017 году

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе. Архивное фото

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премия The World's 50 Best Bars 2017 опубликовала список лучших питейных заведений мира по версии 2017 года.

В первую пятерку попали исключительно заведения из Лондона и Нью-Йорка. Лучшим назван лондонский American Bar — бар со 125-летней историей, впервые возглавивший этот рейтинг. В прошлом году он был на втором месте.

Места со второго по пятое занимают, соответственно, Dandelyan (Лондон), The Nomad (Нью-Йорк), Connaught Bar (Лондон) и The Dead Rabbit (Нью-Йорк).

В первой десятке также представлены бары из Афин, Сингапура и Шанхая.

Российских заведений в топ-50 нет, однако в расширенную версию списка попал санкт-петербургский бар El Copitas (70-е место) и московский Chainaya. tea & cocktails (85-место).

Премии The World's 50 Best Bars уже девять лет. Ежегодно за лучшие питейные заведения мира голосуют более 500 экспертов. Список приставляет собой "всеобъемлющий международный путеводитель " по главным барам планеты, говорится на сайте премии.