Иран останется в выигрыше при отказе США от ядерной сделки, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Иран в любом случае останется в выигрыше, если президент США Дональд Трамп объявит об аннулировании ядерной сделки с Тегераном, считает член Европейского общества иранистов, директор Центра африканских исследований РУДН, доктор исторических наук профессор Владимир Юртаев.
"В этом вопросе вокруг иранской атомной программы он (Трамп — ред.) себя лично как политик не проявил, это первое его реально решение в этой сфере. Он не хочет до конца эту позицию свою раскрывать", — заявил Юртаев РИА Новости.
По словам эксперта, "аннулировать легко", однако необходимо предложить что-то взамен этого решения. "Американцы просто показывают всему миру, что они достаточно мало интересуются судьбой тех стран, которые по идее должны выстраивать контуры мировой системы, нового мирового порядка", — сказал собеседник агентства.
Юртаев полагает, что Трамп таким образом "подает сигнал Западной Европе" и после аннулирования им ядерной сделки европейским странам придется прервать начатую в Иране деятельность.
"Может быть, европейцы вернут все свои уже вложенные за этот год-полтора туда авансы и обещания, разорвут почти реализованные проекты. Скорее всего, будет принята идея, что то, что уже успели сделать, это сохраняет свое право на существование. В любом случае Иран в этой ситуации остается в выигрыше", — заключил эксперт.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.