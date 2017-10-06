Иран останется в выигрыше при отказе США от ядерной сделки, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Иран в любом случае останется в выигрыше, если президент США Дональд Трамп объявит об аннулировании ядерной сделки с Тегераном, считает член Европейского общества иранистов, директор Центра африканских исследований РУДН, доктор исторических наук профессор Владимир Юртаев.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном.

"В этом вопросе вокруг иранской атомной программы он (Трамп — ред.) себя лично как политик не проявил, это первое его реально решение в этой сфере. Он не хочет до конца эту позицию свою раскрывать", — заявил Юртаев РИА Новости.

По словам эксперта, "аннулировать легко", однако необходимо предложить что-то взамен этого решения. "Американцы просто показывают всему миру, что они достаточно мало интересуются судьбой тех стран, которые по идее должны выстраивать контуры мировой системы, нового мирового порядка", — сказал собеседник агентства.

Юртаев полагает, что Трамп таким образом "подает сигнал Западной Европе" и после аннулирования им ядерной сделки европейским странам придется прервать начатую в Иране деятельность.

"Может быть, европейцы вернут все свои уже вложенные за этот год-полтора туда авансы и обещания, разорвут почти реализованные проекты. Скорее всего, будет принята идея, что то, что уже успели сделать, это сохраняет свое право на существование. В любом случае Иран в этой ситуации остается в выигрыше", — заключил эксперт.

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что окончательное решение президента США Дональда Трампа будет взвешенным. По словам главы МИД, в Москве слышат сигналы из Белого дома по вопросу ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем Россия подчеркивает важность сохранения достигнутых договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.