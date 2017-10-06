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Иран останется в выигрыше при отказе США от ядерной сделки, считает эксперт

12:3306.10.2017
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фотоФлаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Иран в любом случае останется в выигрыше, если президент США Дональд Трамп объявит об аннулировании ядерной сделки с Тегераном, считает член Европейского общества иранистов, директор Центра африканских исследований РУДН, доктор исторических наук профессор Владимир Юртаев.

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном.

"В этом вопросе вокруг иранской атомной программы он (Трамп — ред.) себя лично как политик не проявил, это первое его реально решение в этой сфере. Он не хочет до конца эту позицию свою раскрывать", — заявил Юртаев РИА Новости.

По словам эксперта, "аннулировать легко", однако необходимо предложить что-то взамен этого решения. "Американцы просто показывают всему миру, что они достаточно мало интересуются судьбой тех стран, которые по идее должны выстраивать контуры мировой системы, нового мирового порядка", — сказал собеседник агентства.

Юртаев полагает, что Трамп таким образом "подает сигнал Западной Европе" и после аннулирования им ядерной сделки европейским странам придется прервать начатую в Иране деятельность.

"Может быть, европейцы вернут все свои уже вложенные за этот год-полтора туда авансы и обещания, разорвут почти реализованные проекты. Скорее всего, будет принята идея, что то, что уже успели сделать, это сохраняет свое право на существование. В любом случае Иран в этой ситуации остается в выигрыше", — заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга с военачальниками в Белом доме. 5 октября 2017
© REUTERS / Yuri Gripas
Трамп после встречи с военными заявил о "затишье перед бурей"
Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что окончательное решение президента США Дональда Трампа будет взвешенным. По словам главы МИД, в Москве слышат сигналы из Белого дома по вопросу ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем Россия подчеркивает важность сохранения достигнутых договоренностей.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

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