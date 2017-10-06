В ООН рассказал о ситуации с рохинджа в Мьянме

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотни тысяч рохинджа остаются в Мьянме и могут перейти в Бангладеш, ООН готовится к различным сценариям развития ситуации, заявил РИА Новости заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Никто не знает, сколько точно рохинджа находится до сих пор в Мьянме, но мы полагаем, что их сотни тысяч", — сказал он.

Лоукок отметил, что у ООН пока нет предположений о том, сколько беженцев рохинджа может оказаться в Бангладеш к концу года, однако подчеркнул, что гуманитарные организации разрабатывают различные сценарии.

"Мы хотели бы, чтобы были созданы условия, при которых люди не должны будут бежать из своей страны", — подчеркнул он.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Мусульмане-рохинджа из Мьянмы ищут убежища в соседнем Бангладеше

По данным Международной организации по миграции, ежедневно в Кокс-Базар в Бангладеш приходят порядка двух тысяч рохинджа. В настоящий момент в двух лагерях для беженцев в Бангладеш находится свыше 800 тысяч рохинджа, включая 300 тысяч тех, кто находился в стране до 25 августа. Всемирная организация здравоохранения направила в Бангладеш 900 тысяч доз вакцин для предотвращения развития и распространения холеры среди беженцев. Как ожидается, груз должен быть доставлен на место в субботу.