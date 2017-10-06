В Польше два человека погибли и 39 пострадали в результате сильного ветра

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Два человека погибли и 39 пострадали в Польше в результате сильного ветра, еще 840 тысяч потребителей остаются без электричества из-за непогоды, которая наблюдалась вечером четверга и в ночь на пятницу, сообщают польские экстренные службы.

"Два человека погибли, а 39 — в том числе восемь пожарных – пострадали в результате дождя, сопровождавшегося сильным ветром", — сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак.

В правительственном центре безопасности уточнили, что в Любуском воеводстве с крыши одного из зданий упал 67-летний мужчина. Он погиб на месте. В Великопольском воеводстве на женщину свалилась ветка дерева, пострадавшая умерла в больнице.

Пожарные около 10 тысяч раз вынуждены были выезжать на вызовы, связанные с непогодой. По данным спасателей, в результате урагана 840 тысяч потребителей остались без электричества.

По последним данным правительственного центра безопасности, худшая ситуация наблюдается в Любуском воеводстве, где электричество не доходит до 270 тысяч домохозяйств. Больше всего работы у пожарных в западных регионах Польши – Любуском, Нижнесилезском, Западно-Поморском и Великопольском воеводствах.