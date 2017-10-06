Депутат бросил дымовую шашку на заседании в Раде

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Депутат оппозиционной фракции "Самопомощь" Семен Семенченко бросил дымовую шашку в сессионном зале, сообщил депутат Владимир Арьев.
"Молниеносная реакция Тетерука Андрея (замглавы фракции "Народного фронта"), который мгновенно вынес из зала дымовую шашку, брошенную Семенченко", — написал он в Twitter.
Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о продлении на год действия особого статуса для Донбасса.
Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.
Дымовая шашка в кулуарах #рада8 pic.twitter.com/e69wg1Jj5M— Шарий.net (@sharijnet) 6 октября 2017 г.