Депутат бросил дымовую шашку на заседании в Раде

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Депутат оппозиционной фракции "Самопомощь" Семен Семенченко бросил дымовую шашку в сессионном зале, сообщил депутат Владимир Арьев.

"Молниеносная реакция Тетерука Андрея (замглавы фракции "Народного фронта"), который мгновенно вынес из зала дымовую шашку, брошенную Семенченко", — написал он в Twitter.

Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о продлении на год действия особого статуса для Донбасса.

Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

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