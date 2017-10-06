В МИД рассказали о причинах роста террористической угрозы в мире

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Разрастание террористической угрозы в мире, в том числе выход на мировую арену террористической группировки "Исламское государство"*, связано с "нехваткой политической воли" у ряда ведущих государств, заявил в пятницу заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Андреев.
Он отметил, что "причина взлета терроризма в том, что на исполнение принятых и сформулированных международных решений не хватает политической воли у ряда государств, прежде всего ведущих". Как пояснил Андреев, лидеры этих стран ставят задачи борьбы с терроризмом ниже интересов политики и геополитики. В результате, добавил он, в нынешних условиях такая политика все чаще приводит к "прямому использованию террористических группировок в интересах борьбы с законными правительствами".
"Очевидно, что угроза терроризма сегодня окончательно приобрела глобальные черты, особенно с приходом на мировую арену террористической группировки ИГ*,… которая не имеет никакой связи с истинами ислама", — сказал замглавы департамента.
*Запрещенная в России террористическая организация