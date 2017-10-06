В МИД рассказали о причинах роста террористической угрозы в мире

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Разрастание террористической угрозы в мире, в том числе выход на мировую арену террористической группировки "Исламское государство"*, связано с "нехваткой политической воли" у ряда ведущих государств, заявил в пятницу заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Андреев.

"Противостоять такому уровню террористической угрозы можно только сообща. Все правильные международные решения давно выработаны, закреплены в обязательных решениях по линии ООН, прежде всего в резолюциях Совета Безопасности ООН. Если бы они выполнялись хотя бы наполовину государствами, терроризма бы не существовало, он был бы сведен до уровня эпизодов, с которыми, как в 70-е годы, справлялась бы полиция", — сказал Андреев на заседании Комитета представителей поместных православных церквей при Евросоюзе.

Он отметил, что "причина взлета терроризма в том, что на исполнение принятых и сформулированных международных решений не хватает политической воли у ряда государств, прежде всего ведущих". Как пояснил Андреев, лидеры этих стран ставят задачи борьбы с терроризмом ниже интересов политики и геополитики. В результате, добавил он, в нынешних условиях такая политика все чаще приводит к "прямому использованию террористических группировок в интересах борьбы с законными правительствами".

"Очевидно, что угроза терроризма сегодня окончательно приобрела глобальные черты, особенно с приходом на мировую арену террористической группировки ИГ*,… которая не имеет никакой связи с истинами ислама", — сказал замглавы департамента.