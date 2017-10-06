Савченко рассказала, чему ее научила работа в службе секса по телефону

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что работа в службе секса по телефону научила ее разбираться в характерах и платежеспособности мужчин. Об этом она рассказала в эфире программы "Боцман" на телеканале "112 Украина".

"Там нужно было понять, кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система, возможно даже такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка, ты постоянно проверяешь информацию", — рассказала Савченко.

Она пояснила, что потом легко могла вычислить, кто из ее сослуживцев пользуется такими услугами.

"Я знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. Да, правда, это не понравилось военному руководству", — призналась депутат.

Савченко и раньше рассказывала о своей подработке в службе секса по телефону. Летом в интервью изданию "Главком" она сообщила, что в 21 год увидела объявление, где требовалась "девушка с приятным голосом и умением разговаривать на любые темы". На собеседовании она прочитала эротическую сцену из бульварного романа, и ее приняли. По ее словам, зарплата "была шикарная" – 100 долларов в час.

Надежду Савченко в марте 2016 года приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству российских журналистов во время боевых действий в Донбассе. В мае указом президента России ее помиловали.

После этого Савченко вернулась на Украину и стала работать в Верховной Раде. С тех пор она не раз шокировала украинских политиков неоднозначными высказываниями и действиями. Однажды она описала политическую ситуацию в стране "простыми словами", употребив за 20 секунд 11 нецензурных ругательств. При этом остальными словами были только "просто", "сколько", "люди", "можно" и "политика".