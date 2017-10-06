Киев передал США список желаемого вооружения

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Власти Украины передали США весь перечень вооружения, который бы хотели получить; Киев просит средства воздушной разведки, противотанковые системы и системы радиоэлектронной борьбы, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

"По его словам, Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы РЭБ", — сообщает издание.

Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.

На вопрос, что может помешать получить такую ​​помощь от США, Муженко отметил, что есть мнение: недавние взрывы военных складов в Винницкой области направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

Ранее РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании в среду, которое было посвящено ситуации с пожаром на складах Минобороны в Виннице, принял решение обратиться к президенту страны с предложением уволить начальника Генштаба Виктора Муженко. Глава фракции Рады "Народного фронта" Максим Бурбак заявил, что Муженко должен понести ответственность за пожар на складе боеприпасов в Калиновке. Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко также предлагал уволить Муженко и его заместителя.

Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны его председатель Сергей Пашинский заявил, что перед ЧП на арсенале охрану с них снял именно глава Генштаба Украины. Сам Муженко не признал своей вины в пожаре под Винницей.

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