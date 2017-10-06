Киев передал США список желаемого вооружения

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Власти Украины передали США весь перечень вооружения, который бы хотели получить; Киев просит средства воздушной разведки, противотанковые системы и системы радиоэлектронной борьбы, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.
Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.
На вопрос, что может помешать получить такую помощь от США, Муженко отметил, что есть мнение: недавние взрывы военных складов в Винницкой области направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружения.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.
Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить.
Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны его председатель Сергей Пашинский заявил, что перед ЧП на арсенале охрану с них снял именно глава Генштаба Украины. Сам Муженко не признал своей вины в пожаре под Винницей.
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