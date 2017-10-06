Рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россию назвали "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта.
Документ еще должен пройти второе чтение.
Законопроект изначально определял приоритетными реализацию пунктов по безопасности Минских соглашений по урегулированию конфликта в регионе. Однако в ходе рассмотрения закона на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны пункт, где упоминались Минские соглашения, изъяли. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
Согласно закону, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии.
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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