Рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россию назвали "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта.

Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение.

Законопроект изначально определял приоритетными реализацию пунктов по безопасности Минских соглашений по урегулированию конфликта в регионе. Однако в ходе рассмотрения закона на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны пункт, где упоминались Минские соглашения, изъяли. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Закон также предусматривает возможность использования ВСУ в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Силовики и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако их применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку украинские власти называют военную операцию "антитеррористической".

Согласно закону, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии.

В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что закон полностью противоречит минским договоренностям.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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