В Германии семь человек погибли из-за циклона "Ксавье"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли на севере Германии из-за циклона "Ксавье", который вызвал сильные дожди и порывистый ветер, сообщила газета Berliner Zeitung.
Полиция Бранденбурга сообщила о гибели четырех человек из-за упавших деревьев. Большинство жертв находились в автомобилях в момент гибели. Также, по данным полиции, 24 человека пострадали из-за разгула стихии.
В берлинском районе Тегель при падении дерева на машину погибла женщина. В Гамбурге погибла еще одна женщина, находившаяся в автомобиле, на который упало дерево. Близ города Шверин также дерево упало на грузовое авто, водитель скончался.
Die ganze Nacht lang ist die @Berliner_Fw im Einsatz, um die Folgen von Sturm #Xavier zu beseitigen #Berlin pic.twitter.com/4zpiB68UEf— Dominik Mai (@dominikmai) 6 октября 2017 г.
Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение на севере Германии полностью остановлено из-за циклона "Ксавье" (Xavier), затронуты также маршруты дальнего следования Берлин-Ганновер и Берлин-Гамбург. В Берлине приостановлено движение пригородных электричек и автобусов. Стихия также повлияла на авиасообщение в столичных аэропортах Шонефельд и Тегель. В Гамбурге остановлено движение пригородных электричек и некоторых линий метро.