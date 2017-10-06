СМИ узнали о планах США приостановить учения в странах Персидского залива

Американские военные во время тактических учений на Ближнем Востоке. Архивное фото

Американские военные во время тактических учений на Ближнем Востоке. Архивное фото

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вашингтон приостанавливает некоторые военные учения со странами Персидского залива из-за кризиса вокруг Катара, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на центральное командование США.

"Мы собираемся отказаться от некоторых военных учений, исходя из принципа инклюзивности и общих региональных интересов", — заявил агентству представитель командования Джон Томас.

США продолжат способствовать совместной работе всех партнеров для выработки совместных решений, которые обеспечат безопасность и стабильность в регионе, добавил он.

Представители Катара не были доступны для комментария. Ведомства "четверки" арабских стран — Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта – подтвердили приостановку некоторых совместных с США учений.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.