В Индии пять человек погибли при крушении военно-транспортного вертолета

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пять человек погибли и один пострадал в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 индийских ВВС на северо-востоке Индии, сообщает издание Times of India.

Инцидент произошел в пятницу утром недалеко от города Таванг в штате Аруначал-Прадеш.

По данным издания, на борту самолета находились шесть человек. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.

Five dead as IAF Mi-17 V5 helicopter crashes in Arunachal Pradesh https://t.co/bq6qhUpbdz via @TOICitiesNews



(Representative Image) pic.twitter.com/CYoDqZj5RI — Times of India (@timesofindia) 6 октября 2017 г.

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