МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, более 40 получили ранения в результате взрыва водонапорной цистерны на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines.
По данным телеканала, взрыв произошел в провинции Балакан около 03.30 (23.30 мск). Более 2 тысяч кубометров воды обрушилось на близлежащие дома с 13-метровой высоты.
В результате инцидента погиб годовалый ребенок, 50-летний полицейский и 22-летняя девушка, которую ранило обломком. Еще 42 человека получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.
Причины произошедшего пока выясняются. Власти отменили занятия в школах и перекрыли несколько участков дорог.
Sixty houses are affected by the explosion. | @camilleabadicio— CNN Philippines (@cnnphilippines) 6 октября 2017 г.
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